Süüria presidendi ja esileedi koroonatest oli positiivne

«Nad on hea tervise juures ja nende seisund on stabiilne,» teatas presidendi kantselei, mille andmeil naasevad 55-aastane riigipea ja tema naine tööle pärast kahte või kolme nädalat isolatsiooni.

Süürias, kus järgmisel nädalal möödub kümme aastat sõja algusest, on riigi kontrolli all oleval territooriumil tuvastatud ligi 16 000 nakkus- ja 1063 surmajuhtu. Tegelikud arvud arvatakse piiratud testimise tõttu olevat siiski alju kõrgemad.

Süüria alustas möödunud nädalal vaktsineerimiskampaaniat, kuid protsessi üksikasjade kohta on vähe teada. Terviseministeeriumi andmeil hangib valitsus vaktsiinid sõbralikust riigist, kuid ei täpsustanud millisest.

Rahvusvaheline ja Iisraeli meedia teatasid hiljuti, et Iisrael maksis Vene valitsusele 1,2 miljonit dollarit koroonaviiruse vaktsiini tarnimise eest Süüria valitsusele. Tegemist on teadaolevalt osaga kokkuleppest, mis tagab Damaskuses kinni hoitava Iisraeli naise kodumaale naasmise.

Selle Moskva vahendusel sõlmitud salajase kokkuleppe üksikasjad on hämarad. Damaskus seda ei tunnista ning Moskva on keeldunud kommentaaridest. Ei ole ka teada, kas Assad ja tema kaasa on vaktsineeritud.