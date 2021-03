Koroonaviirus ⟩ Teadlased soovitavad Eesti lukku panna

Viroloogiaprofessor Meritsa sõnul on Briti tüve levik praegu kindlasti 10 protsendi juures. «See, et meie juhtude arv suurenes 600 pealt 1300 peale - see tuleb vanade tüvede levikust. Praegu võib arvata, et Briti tüvi moodustab 150 juhtu päevas. See pole kaugeltki piisav, et sellist suurt hüpet põhjustada,» selgitas Merits.