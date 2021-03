Opositsioon: valitsus sörgib viirusel sabas, kehtestada tuleks eriolukord

«Peaminister püüab ajada teemat Briti mutandile. Riiki sisenemisel laustestimise kehtestamine - sellest on peaminister keeldunud. Et Briti või LAVi viirus riiki ilma tõrgeteta siseneks, selleks on seda vaja,» ütles Postimehele endine välisminister Urmas Reinsalu, lisades, et see, et rangematest piirangutest ei ole pääsu, on teada juba nädalaid.

Reinsalu hinnangul on valitsus kahtlemata meetmetega hiljaks jäänud. «Eelmisel nädalal ütles Tanel Kiik külma kõhuga, et kahe nädalaga jõuame 2000 nakatununi päevas. Peaminister on pidanud igal nädalal oma sõnu sööma - möödunud nädalal ütles ta, et lukk peab looma. Minu arvates on see ebaõnnestunud kujund, kuna piirangutele ei allu loomad. Tõsiasi on paraku see, et mitte loomad ei sure Covid-19 tõttu, vaid inimesed,» möönis Reinsalu.

«Riik on mõne nädalaga jõudnud sisuliselt koroonakatastroofini. Sellise heitliku joonega jõutakse sotsiaalmajandusliku katastroofini. See on seetõttu, et samm-sammult hakatakse piiranguid realiseerima.» Reinsalu lisas, et olukord on kehv, kuna arusaamine, et millise loogika aluses riik toimib, on määramatu.

Urmas Reinsalu (Isamaa) FOTO: Tairo Lutter

«Selline tõmblev ja rabe käitumine - see pigem võimendab, kui rahustab ühiskonda. Paar nädalat tagasi kirjutas peaminister, et riik tuleb hoida maksimaalselt avatuna, kuid nüüd peame riigi lukku panema. Sellises vankumises ei ole võimalik kriisist väljuda. Meil on juhtimiskriis riigis. Seda on võimalik lahendada, kuna on vaja eriolukord välja kuulutada ja siin ei ole alternatiivi,» on Reinsalu kindlameelne.

Valitsus longib viirusel sabas

Kristina Kallas. FOTO: Remo Tõnismäe/

Eesti 200 esimees Kristina Kallas sõnas Postimehele, et kuigi eriolukorra välja kuulutamiseks ei ole kunagi liiga hilja, tuleb see viimasel minutil.

«Valitsus longib praegu viirusel sabas, mitte ei jookse tast ette. See oli eelmise nädala alguses, kui reoveeuuring näitas, et mingeid taandumise märke ei ole. Aga kui see R on kõvasti üle ühe, siis on selge, et see asi läheb üles,» ütles Kallas ja lisas, et tundub, et valitsus pole aru saanud sellest, et «hoiame majanduse võimalikult kaua lahti» strateegia on praegu vale. «Me oleme juba jäämäele otsa sõitnud - nüüd on vaja päästeoperatsiooni. Strateegia peab olema nimega «R kordaja alla».

«Teiseks, kui teadusnõukoda tuleb soovitustega, siis valitsusel peab olema operatiivplaan. Näiteks kriisiplaane tehes, siis - mis tasemega kriisiga on tegemist. Kui me seda teame, siis teavad kõik organisatsioonid, mida nad peavad tegema. Sellist hädaolukorra operatiivplaani meil ei ole,» ütles Kallas.

Küll aga on tema sõnul riigis palju teadmist ja oskust. «Ma olen täiesti kindel, et nii politsei, kaitsevägi ja päästeamet oskavad. Neid peaks ka kaasama sellesse, sest olukord on kriisis. Me ei ole kontrolli strateegias vaid peame kriisi lahendama. Mina tunnen sellisest plaanist puudust.»

Ka eelmine valitsus jäi hiljaks

Mart Helme. FOTO: Eero Vabamägi/Postimees

EKRE aseesimees Mart Helme tunnistas Postimehele, et kuigi eriolukorra kehtestamisega on jäädud hiljapeale, jäi tegelikult ka eelmine valitsus sellega hiljaks.



«Meie tegime oma erakonna delegatsioonis juba novembris ettepaneku, et oleks aeg eriolukord kehtestada, kuna olime saavutanud platoo. Nüüd on olukord niisugune, et vähemalt nii palju, kui hetkel teada, siis riigipiiri ei kavatse valitsus valve alla võtta. Me võime sellega võidelda aga... Kuna ka vaktsineerimist ei suudeta tagada enne juulit, siis praegu astub valitsus poolikuid samme,» arvas Helme.

«Kõige rohkem usaldan teadlastest Krista Fischerit ja reoveeuuringut. Viimane näitab, et mitte mingisugust leevenemist oodata ei ole. Piirangute maksumus on omaette küsimus, kui me alustasime, siis olid Haigekassa ja Töötukassa reservid, siis saime firmadele kompenseerida kergemalt kui praegu, kuna need on kulutatud. Eks valitsus praegu mõtleb, kuidas aidata. Olukord on keeruline,» kinnitas Helme.