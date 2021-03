Põhja-Eesti haiglad on jõudnud täituvuse kriitilise piirini

Terviseameti andmetel on praegu kõige keerulisem olukord Tallinna haiglates, vahendas «Aktuaalne kaamera». Ida-Tallinna keskhaigla ravijuht Ene Halling ütles, et esmaspäeva pärastlõunal ei olnud haiglas ühtegi vaba koroonapatsientidele mõeldud voodikohta. Esmaspäeva hommiku suutis haigla tekitada seitse vaba voodikohta, nüüd on ka need kohd hõivatud ning haigla otsib võimalusi haigete ärasaatmiseks teistesse haiglatesse, rääkis Halling.

Lääne-Tallinna keskhaigla infektsioonikontrolli osakonna juhataja Pille Märtin tõdes, et meditsiinipersonaliga on esmaspäevase seisuga kaetud kolme korruse voodikohad ja neljanda korruse voodikohtade avamine sõltub sinna meditsiinipersonali leidmisest.«Selleks me sulgemegi järjest osakondi, voodikohti üle terve haigla,» sõnas Märtin.

Lääne-Tallinna keskhaiglas on voodihõive esmaspäeva hommikuse seisuga 90 protsenti. Lähipäevil plaanitakse avada lisaks veel 24 voodikohta. Ida-Tallinna keskhaiglas on see aga maksimaalne voodikohtade arv, mida on võimalik juurde tekitada.

Terviseameti hädaolukorra meditsiinijuhi Urmas Sule sõnul on uute patsientide vastuvõtmiseks vaja teistest haiglatest juurde ka tehnikat. «Nendes haiglates, kus on kõige suurem vajadus, on abi palunud Lääne-Tallinna ja Ida-Tallinna keskhaigla. Siis me seda ressurssi jaotame ringi ja siin on appi tulemas ka kaitsejõud,» lausus Sule.

Kui Tallinna haiglatesse rohkem koroonapatsiente ei mahu, tuleb haiged paigutada ümber teistesse haiglatesse.

«Märtsi seisuga, alates esimesest märtsist on Pärnu haiglasse hospitaliseeritud 17 haiget Pärnu linnast ja Pärnu maakonnast ja 11 haiget teistest maakondadest. Juhtivalt Harju maakonnast, aga ka meie naabermaakondadest,» rääkis Pärnu haigla juhatuse liige Veiko Vahula.

Sule sõnul on ka mujal Eestis haiglates olukord keerulisemaks läinud. «Viimasel ajal on väga suur haigete juurdekasv olnud Lääne-Viru piirkonnas, mis tähendab seda, et Rakvere haigla on väga keerulises olukorras. Sarnane olukord on ka Saaremaal, Kuressaare haiglas on väga palju covid-haigeid,» lausus Sule.