Ladina-Ameerikas ja Kariibis ületas koroonasurmade arv 700 000 piiri

AFP andmetel on regioonis pandeemia algusest viirusesse surnud vähemalt 700 022 inimest.

Brasiilia on maailmas koroonaviiruse tagajärjel surnud inimeste arvult maailmas USA järel teisel kohal. Pandeemia algusest on riigis koroonaviiruse tõttu surnud rohkem kui 266 000 ja nakatunud 11 miljonit inimest. Mehhikos on koroonaviiruse tagajärjel surnud enam kui 190 000 inimest.