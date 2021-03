Hiina käivitas viirusepassi programmi

Sertifikaadi eesmärk on toetada maailmamajanduse taastumist ja piiriülest reisimist, ütles välisministeeriumi pressiesindaja. Praegu on see aga kättesaadav ainult Hiina kodanikele ega ole veel kohustuslik.

Teadaolevalt on tegemist maailma esimese niinimetatud viirusepassiga. Sarnased plaanid on teiste seas ka USA-l ja Suurbritannial. Euroopa Liit töötab aga rohelise passi kallal, mis lubaks kodanikel liikmesriikide vahel ja välismaal reisida.

Mõned riigid nagu Bahrein on juba hakanud vaktsineeritud inimestele andma sertifikaate. Iisrael avas pühapäeval restoranid niinimetatud rohelise passi omanikele ehk inimestele, kes on vanemad kui 16 ja täielikult vaktsineeritud. Seni pole aga välja töötatud ühtegi rahvusvahelist süsteemi.

Välisminister Wan Yi kinnitas, et Hiina programmi eesmärgiks on saada oma sertifikaadile rahvusvaheline tunnustus, aga veel pole teada, milliste riikidega peab Hiina läbirääkimisi. Samuti pole Hiina leevendanud karantiinipiiranguid riiki saabujatele, kes on koroonaviiruse vastu vaktsineeritud.

Hiina programm hõlmab krüpteeritud QR koodi, mis annab riigile ligipääsu reisija tervishoiuandmetele, vahendas uudisteagentuur Xinhua. Sarnaseid QR koode WeChatis ja teistes Hiina nutirakendustes nõutakse juba praegugi, et saada ligi siseriiklikule transpordile ja paljudele avalikele ruumidele.