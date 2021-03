Pfizeri vaktsiin neutraliseeris laboriuuringus Brasiilia tüve

Teadlaste sõnul oli neutraliseerimisvõime umbes sama suur, kui varasemalt on vaktsiin näidanud tõhusust koroonaviiruse vähem nakkavate tüvede vastu.

Varasemalt avaldatud uuringutes selgitas Pfizer välja, et selle vaktsiin on suuteline neutraliseerima teisi eriti nakkavaid tüvesid, mis esimesena tuvastati Ühendkuningriigis ja Lõuna-Aafrika Vabariigis, kuigi LAVi tüvi võib vähendada antikehade kogust, mis vaktsiini toimel tekivad.

Pfizer usub, et olemasolev vaktsiin on siiski LAVi tüve vastu tõhus, ent hüpoteesi kontrollimiseks planeerivad nad katseid, mis uuriksid nii kolmanda süsti kui ka LAVi tüve vastu spetsiifiliselt tehtud vaktsiini tõhusust, et saada paremini aru immuunsussüsteemi reaktsioonist.