Haridustöötajate tugiliin pakub nõustamist ka vene keeles

«Nädalajagu töös olnud õpetajate tugiliin on end juba praegu igati õigustanud. Samas nägime, et suurt huvi tuntakse ka venekeelse nõustamise vastu ning on igati mõistetav, et muredest on mugavam rääkida oma emakeeles,» ütles haridus- ja teadusminister Liina Kersna.