Martin Helme: Kallas on eelmise valitsuse saavutatud edu maha mänginud

Helme juhtis tähelepanu, et täna on haiglad võimete piiril. «Aga haiglatesse jõuavad alles need inimesed, kes nakatusid siis, kui meie päevased nakatumisnumbrid olid alla tuhande. Kuna me teame kogemusest, et koroonahaiged jõuavad haiglasse kaks-kolm nädalat pärast nakatumist, siis praegused numbrid kajastavad vabariigi aastapäeva eelseid haigestumisi. Märtsi alguse plahvatus jõuab haiglatesse nädala-kahe pärast,» ütles Helme.

«Seni ei ole uus valitsus näidanud, et tal oleks kolme kriisis toime tulekuks üliolulist omadust: esiteks, vastutustunnet, teiseks proaktiivsust, kolmandaks, ettenägelikust. Vastupidi, valitsus alustas süüdimatult poliitiliste pooside võtmisega, et odavat populaarsust koguda. Nagu nii mitmes teises küsimuses alates rahapesust jätkates teedeehitusega ja lõpetades võõrtööjõuga positsioneeritakse end põhimõttel – teeme ristivastupidi eelmise valitsusega. Sellise lapsiku, väiklase rumala poosi eest maksavad nüüd Eesti inimesed oma eludega. Maksavad kõik tervishoiusüsteemi töötajad oma ebanormaalse ülekoormusega. Valitsus ei saanud aru, et tema vastutus on hoida olukord kontrolli all. Selle asemel asuti poliitilisi mänge mängima ja tulemus on käes.»

Helme sõnul ei ole valitsus, sotsiaalministeerium ja eelkõige terviseminister Tanel Kiik viimase aasta jooksul näidanud, et suudetakse ette näha ja teha vajalikke plaane juhuks, kui olukord halvneb.

«Meid ähvardab Itaalia stsenaarium. See on olukord, kus haiglad ei jõua enam pakkuda abi kõigile haigetele ning inimesed, kes ravi puhul saaksid päästetud, ilma selle abita surevad. Eesti oli mullu, eelmise valitsuse ajal koroona edulugu. Madalad nakatumisnäidud isegi teises laines, väga madal surmade statistika, väga lauge majanduslangus. See kõik ei juhtunud kogemata või iseenesest, see tuli keerulistes oludes raskete ja läbimõeldud otsuste tagajärjel. Kui meid tabab meditsiinisüsteemi umbejooksmine, siis oleme me riik, kes on kõik edu maha mänginud. Meid tabab surmade kaskaad. Pandeemia väljumine kontrolli alt toob kaasa majanduse olukorra järsu halvenemise,» ütles Helme.