Kallas ja Michal võtsid sotsiaalmeedias Kõlvarti ette

Reformierakonna esinaine Kallas vastas täna pärastlõunal ühismeedias inimeste küsimustele. Kallaselt küsiti muu hulgas, miks on kohalikud omavalitsused jäänud koroonakriisis kõrvalseisjaks.

«Mina olen Tallinna ja Tartu linnapeadega olnud telefoniühenduses. Tõepoolest on palju asju, mida kohalikud omavalitsused saavad teha, et kriisi lahendada. Kohalikel omavalitsustel on oluline roll, et pakkuda kohapeal abi ja nõu oma elu korraldamisel just inimestele, kes abi vajavad,» rõhutas Kallas. «Kohalike omavalitsuste roll on suurema tähelepanuga suhtuda eakatesse, riskirühmadesse ning helistada ja kontrollida riskirühmadesse kuuluvate inimeste olukorda, et keegi ei jääks oma murega üksi. Samuti saab järgi mõelda paremad koduteenused ja ma tean, et kaasatakse ka vabatahtlikke.»

Kallas märkis, et kohalike omavalitsuste roll on kontrollida ka olukorda ühistranspordis. «Kuna ühistransport on kohalike omavalitsuste korraldada, saavad nad kontrollida, et ühistranspordis peetakse reeglitest kinni ja nakatumist seal ei toimuks. Tallinn on kindlasti koht, kus saaks seda palju paremaks muuta. kohalike omavalitsuste roll on kindlasti tagada info kättesaadavus. Seda nii eesti kui vene keeles nendes piirkondades, kus on vaja nõustada ka suuri korteriühistuid, kus viiruse levik on suur.»

Tallinna ühistransport FOTO: Remo Tõnismäe

Lisaks nentis Kallas, et Eesti elanikes on tekkinud sõltuvussuhe piirangutest ehk oma käitumine viiakse pandeemiale vastavaks vaid siis, kui riik on tegevustele piirangud seadnud.

Michal: linnameedia puhub udu vaktsineerimise ümber

Paar tundi varem oli Tallinnas toimuvat infojagamist kritiseerinud ka Kristen Michal, kes juhtis tähelepanu asjaolule, et pealinna venekeelse lehe Stolitsa peatoimetaja kiidab juba mitmendat lehenumbrit järjest idanaabrite Sputnik V vaktsiini.

Venekeelne Stolitsa. Pilt on illustreeriv FOTO: Konstantin Sednev/Postimees

«Udu puhumine vaktsineerimise ümber loob kõhklusi ning olukorra, kus osa jätab vaktsineerimata. Riskides ja kahjuks ka osalt haigestudes, kandes seda edasi. Kas Kõlvarti ja Tšaplõgini (Aleksandr Tšaplõgin, Stolitsa peatoimetaja - toim.) plaan on venekeelses inforuumis inimesed kaitseta jätta, toetades Kremli miraaži vaktsiinist, mida pole ja mis võib, aga ei pruugi tulla?» küsis Michal. Ta juhtis tähelepanu Venemaa Levada keskuse küsitlusele, mille järgi ei usalda Sputnik V vaktsiini 62 protsenti Venemaa elanikest.

«Milleks selline jama, härrad? Kas selleks, et enda tegemata töö varjamiseks – muu hulgas ka oma pooldajate edutul veenmisel maski- ja vaktsiiniusku?» küsib Michal ja rõhutab, et kui linnameedia trükib jama, siis oleks viimane aeg see raha võtta ning suunata kriisis olulise jaoks.