FOTOD ⟩ Prantsusmaa kaitseväelased koos 12 tankiga alustavad Eestis teenistust

«Prantsusmaa allüksuse saabumine on väga hea uudis. Nad lisavad meile palju võimekust ning ootame nendega järgnevate kuude jooksul koos tegutsemist. Just nagu taanlastega, oleme me koos tugevamad ning prantslaste saabumine muudab lahingugruppi ainult tugevamaks,» ütles Tapal paikneva liitlaste lahingugrupi ülem kolonel Jim Hadfield.