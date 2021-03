Ühendriikide kliimavolinik kutsus Euroopat üles koostööd suurendama

«Ma tulin siia, et taastada dialoog meie sõpradega Euroopas kliimakoostöö üle, mis oli erakordne enne Pariisi, kuid nüüd peab see olema veel tugevam,» lausus Kerry.

Kerryt tervitas Euroopa Komisjoni asepresident Frans Timmermans, kes veab eest Brüsseli rohelist kurssi. Timmermansi sõnul tõestab Kerry visiit, et «Ameerika on tagasi. Nad on tagasi Pariisis».

«Praegu on õige hetk,» ütles Kerry. «Glasgow on viimane hea võimalus, mis meil on. Parim lootus, et maailm tuleb kokku ja arendab Pariisi (lepet) edasi.»