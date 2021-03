GALERII ⟩ Tallinnas mälestatakse märtsipommitamises hukkunud kaaslinlasi

«Õhurünnakuid tsiviilobjektidele nimetatakse tänapäeval sõjakuritegudeks või terrorismiks. Aga just see 77 aastat tagasi Tallinnas aset leidis - süsteemne elurajoonide pommitamine. Umbes 20 000 Eesti pealinna elanikku jäid märtsipommitamise tagajärjel ilma kodust, sajad tallinlased ka elust. Praegugi on linnaruumis näha jälgi sellest kuritööst,» ütles linnavolikogu esimees.