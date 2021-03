Tuneesia rahvuskaart: paadiõnnetuses uppus vähemalt 39 migranti

Rahvuskaardi kõneisik Houcem Eddine Jebabli kinnitas päästeoperatsiooni läbiviimist, märkides, et inimeste ja surnukehade otsingud jätkuvad.

Hukkunute seas on neli last, üheksa naist ja üks mees. Rahvuskaart peab võimalikuks, et hukkunute arv kasvab.