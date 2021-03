Bideni administratsioon kehtestas esimesed uued sanktsioonid Iraanile

«Me jätkame kõikide kohaste vahendite kasutamist, et panna maksma need, kes vastutavad inimõiguste ja teiste rikkumiste eest Iraanis,» ütles välisminister Antony Blinken avalduses.

Biden toetab diplomaatiat Iraaniga, kuid on ka rõhutanud, et seab inimõigused prioriteediks, seda ka USA liitlase Saudi Araabiaga.

Levinson, kellel on kolmapäeval 73. sünnipäev, jäi kadunuks 2007. aastal Iraani Kishi saarel. Väidetavalt oli ta uurinud seal sigarettide smugeldamist, kuid hilisemas raportis öeldi, et ta oli seal CIA missioonil.

Trumpi administratsioon ütles detsembris, et on jõudnud järeldusele, et Levinson on tõenäoliselt surnud, ning rõhutas, et peab Iraani selle eest vastutavaks.