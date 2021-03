USA kõrge komandör: Hiina võib lähema kuue aasta sees rünnata Taiwani

Taiwan elab autoritaarse Hiina pideva invasiooniohu all. Peking peab saart mässuliseks territooriumiks, mis tuleb emamaaga ühendada, seda kasvõi sõjalisel teel.

«Mul on mure, et nad (Hiina) kiirendavad oma ambitsioone asendada USA ja meie juhtroll reeglitel põhinevas rahvusvahelises korras 2050. aastaks,» ütles Washingtoni kõrgeim sõjaväelane Aasia ja Vaikse ookeani regioonis admiral Philip Davidson.

«Taiwan on selgelt üks nende ambitsioonidest enne seda. Ja ma arvan, et oht ilmneb selle kümnendi jooksul, tegelikult, järgmise kuue aasta jooksul,» ütles Davidson USA senati komitees.

Washington on Taiwani tähtsaim mitteametlik liitlane ja sõjaline toetaja, kuigi otsustas 1979. aastal vahetada Taiwani diplomaatilise tunnustamise Hiina vastu.

President Joe Bideni administratsioon on andnud Taiwanile alust optimismiks. Biden ütles jaanuaris, et USA pühedumus Taiwanile on endiselt kaljukindel.