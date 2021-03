Hukkunud luiki leiti ka Pirita rannast

Käesoleval nädalal on Pirita rannast leitud mitu luigekorjust, neist üks lebas Pirita rannahoone lähedal lumekuhilate vahel veel eile õhtupoolikul. Seitse hukkunud lindu koristati rannaribalt paar päeva varem.

«Kui seni on linnugripi tõttu hukkunud lindude kohta tulnud teateid Saaremaalt, Lääne-Virumaalt ning mitmelt rannaalalt Harjumaalt, siis nüüd on linnugripp ilmselt jõudnud ka Piritale. Hukkunud lindudest andis teada ranna hooldaja, kes luigekorjused kokku korjas ja nõuetekohaselt hävitamisele viis. Vähemalt ühest hukkunud linnust on teavitatud sotsiaalmeedias,» sõnas Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat.