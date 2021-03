Ravimiamet teavitas terviseametit 7. märtsi hilisõhtul, et tuleb peatada koroonavaktsiini AstraZeneca partii number ABV5300 edasine turustamine. Tegemist on veebruari teisel nädalal Eestisse saabunud tarnega, mis on tervishoiuteenuse osutajatele juba laiali jagatud.