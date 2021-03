Balti ministrid: erakorralistel juhtudel võiks vaktsiini varem saada

«Meie ettepanek on luua erakorraliste juhtumite korral kiireks reageerimiseks selged ja läbipaistvad kriteeriumid vaktsiinitarnete ümberjaotamiseks, mis võtaksid arvesse nii vaktsiinide kättesaadavust, vaktsineerimise määra, nakatumise määra, suremust kui ka uute viirusetüvede levikut liikmesriigis,» ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik (KE).

ELi ühishankes on vaktsiinikoguste jagamisel võetud aluseks elanikkonna põhine pro rata vaktsiinide jaotus. Kui ELi ühislepingus osalevad riigid ei lepi eelostulepingu sõlmimise järel kokku muud jaotust, siis jaotatakse vaktsiinidoosid proportsionaalselt eelostulepingus osalevate riikide elanike arvule. Eesti osakaaluks on pro rata alusel 0,3 protsenti lepingus ette nähtud kogumahust.

Kiige sõnul hindab Eesti kõrgelt Euroopa Komisjoni panust tootjatega läbirääkimiste pidamisel ja ELi ühiste eelostulepingute sõlmimisel, samuti pingutusi, mida on tehtud vaktsiinide tootmisvõimekuse suurendamiseks Euroopas. «Balti riikide ettepaneku kohaselt jääks vaktsiinide jaotus Euroopa Liidus pro rata alusel pikemas plaanis endiselt paika, küsimus on ennekõike tarnegraafikute kohandamises, et aidata riike erakorralistel juhtudel,» lisas Kiik.