Tallinnas jäävad lasteaiad lahti, linn kehtestab rea abimeetmeid

«Esmaspäeval tuli valitsus välja uute piirangutega, sealhulgas ka hariduses ja lähtuvalt sellest linnavalitsus arutas Tallinna abipaketi meetmeid. Kogemus on meil eelmisest kevadest olemas. Siis rakendati erinevaid meetmeid peaaegu kõikides linnaelu valdkondades. Täna oleme valmis kehtestama samu meetmeid, mis eelmisel kevadel,» ütles linnapea Mihhail Kõlvart.

«Vabariigi valitsus soovitas viia lapsi lasteaeda ainult erandkorras. See tekitas palju küsimusi, et mis see erandkorra ja hädavajaduse definitsioon on. Tallinna lasteaiad jäävad praegu lahti. Loomulikult kutsume ka meie üles võimaluse korral lapsi koju jätma. Aga kui seda võimalust pole, siis lasteaiad on lahti,» kinnitas linnapea. Praegu on lasteaias kohal umbes 54 protsenti lapsi. Kõlvarti sõnul peab eesliinitöötajatel olema võimalus lapsi lasteaeda tuua. Ollakse valmis ka selleks, et avada neile ööpäevaringne lapsehoiuteenus.

Teiseks ei võeta Tallinnas lapsevanematelt alates homsest kuni aprilli lõpuni lasteaia kohatasu. Sõltumata sellest, kas laps käib lasteaias või mitte, on kõik vähemalt aprilli lõpuni kohatasust vabastatud. Eralasteaedades käivate laste vanemad saavad linnalt toetust.

«Praegu ei ole mõistlik kehtestada meetmeid üheks kuuks. Juba praegu on näha, et vähemalt aprilli lõpuni olukord ei parane,» arvas Kõlvart. Samuti on kõik kuni aprilli lõpuni vabastatud munitsipaalhuvikoolide õppemaksust.

Spordiklubid ja -alaliidud vabastatakse aprilli lõpuni linnale makstavast ruumide rendist. Pearaha saavad spordiorganisatsioonid samas mahus edasi. Ka see meede kehtib vähemalt aprilli lõpuni.

«Koolid lähevad neljapäevast distantsõppele ja algklasside ehk 1.-4. klassi õpilastele pakutakse lapsehoiuteenust. Ehk kui on hädavajadus, siis võib lapsi kooli tuua, aga seal ei toimu õppetegevust. Lastele pakutakse muud organiseeritud tegevust. Samuti on distantsõppe perioodil kõigil õpilastel võimalus saada toidupakke,» rääkis Kõlvart.

Abilinnapea Aivar Riisalu sõnul muutub alates homsest ka ettevõtjatele suunatud abipakett. Esiteks leevendab linn kuni 31. detsembrini leevendab maksetingimusi. Reeglina on linna asutuste makseaeg 21-30 päeva. Kuni aasta lõpuni maksab linn kõik oma arved ära kümne tööpäeva jooksul.

Teiseks suhtutakse leebemalt kõigisse linnaga lepinguid sõlminud ettevõtetesse, kellel on probleeme lepingu täitmisega. Kuni käesoleva aasta lõpuni ei rakendata nende suhtes viiviseid ega leppetrahve.

«Kõigil linna pindadel tegutsevad ettevõtted saavad sajaprotsendilise üürisoodustuse alates homsest kuni aprilli lõpuni. See kehtib ka linnarajatiste ehk kõikvõimalike väliterrasside kohta. See soodustus võib pikeneda. Aga me loodame, et asi paraneb nii palju, et saaksime tegeleda suvise abipaketiga, mis tähendab abi selles osas, kuidas linna elu tagasi tuua,» rääkis Riisalu.