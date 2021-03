Myanmari julgeolekujõud võtsid sihikule streikivad raudteelased

Riigipööre, mille käigus vangistati Myanmari tsiviiljuht Aung San Suu Kyi, on vallandanud huntavastased massimeeleavaldused, millele politsei ja sõjavägi on vastanud aina jõhkramaks muutuva vägivallaga. Protestijate vastu on kasutatud pisargaasi, veekahureid ja kummikuule, aga ka lahingmoona.

Vahistatud on umbes 2000 inimest ja ohvrite arv on tõusnud üle 60.

«Ma põgenesin, kuid paljud on veel seal. Ma olen allesjäänud töötajate pärast mures. Ma loodan, et nad ei vahista inimesi. Kui nad seda teevad on see murettekitav, sest nad võivad neid peksta ja tappa,» ütles üks 32-aastane raudteellane.