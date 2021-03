Teedel võib olla libedust

Pärastlõunal on maanteed valdavalt soolaniisked, kohati ka jäised või lumised. Lõuna-Eestis sajab kohati lund. Teetemperatuur on valdavalt miinuspoolel ning teedel võib kohati esineda libedust.

Õhtul on selge või vähese pilvisusega ilm. Öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab lund ja võib esineda pinnatuisku. Õhu- ja teetemperatuurid jäävad kindlalt miinuspoolele ning teedel on libeduse oht.