AstraZenecat lubatakse edaspidi kõigile, kahe vaktsiinidoosi vaheline aeg pikeneb

Seni oli Eesti süstinud AstraZenecat vaid kuni 70-aastastele inimestele, kuna varasemad uuringud polnud selle mõju vanemaealistele piisavalt uurinud. Nüüd leidis Eesti immunoprofülaktikakomisjon, et alus vanusepiiri kaotamiseks on olemas.

Lisaks otsustas Eesti pikendada vaktsiinidooside vahele jäävat aega. Kui AstraZeneca on oma ravimilehele märkinud, et kahe süsti vahele peaks 4 kuni 12 nädalat jääma ning seni on Eesti valinud kaheksanädalase vahe, siis nüüd pikeneb see 12 nädalale. Pfizer/BioNTechi dooside vahe pikendatakse seniselt kolmelt nädalalt kuuele.