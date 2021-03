Brüssel hoiatab ELi kolme liikmesriiki meediavabaduse piiramise pärast

«Tugevad juhid on need, kes teenivad lugupidamise oma tegudega, mis austavad arvamuste mitmekesisust, tagades kodanike vajaliku informeerituse, aga mitte need, kes püüavad kriitilisi hääli vaigistada,» ütles komisjoni asepresident Věra Jourová Euroopa Parlamendile.