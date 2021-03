EMA: Austria surmajuhtum pole seotud AstraZeneca vaktsiiniga

«Praegu pole mingeid viiteid sellele, et vaktsineerimine oleks põhjustanud neid haigustunnuseid, mida pole loetletud ka selle vaktsiini kõrvaltoimetena,» öeldi EMA teadaandes, kus viidati ka teisele medõele, kes pärast vaktsineerimist haiglasse sattus.

Mõlemad juhtumid on seotud sama vaktsiinipartii kasutamisega Zwetti kliinikus Alam-Austria liidumaal. Meditsiiniõena töötanud 49-aastane naine suri vere hüübimishäire tagajärjel ning 35-aastasel naisel tekkis kopsutromboos.

AstraZeneca on Austria võimudega ühenduses ja toetab asjaolude uurimist täielikult, kinnitas uudisteagentuur APA.

Eesti Ravimiameti peadirektori asetäitja Katrin Kiisk märkis kolmapäevasel pressikonverentsil, et Austrias uuritava AstraZeneca vaktsiinipartiiga pole Eestis tõsistest kõrvaltoimetest teatatud.

«Austria ravimiamet teatas pühapäeval teistele ravimiametitele, et on peatanud ettevaatusabinõuna AstraZeneca vaktsiini ühe partii, et uurida ühe inimese surma ja teise terviseriket,» tõdes Kiisk.