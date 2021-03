Tansaania president haigestus opositsiooni väitel koroonaviirusesse

President pole avalikkuse ees üles astunud juba 11 päeva ja Tansaanias on tema tervisliku seisundi kohta liikumas mitmesuguseid kuuldusi. Riigipead on teravalt kritiseeritud tema koroonameetmetega seoses, sest muu hulgas soovitas ta palveid ja auruteraapiat.

Keenia ajaleht teatas, et pealinnas Nairobis asuvasse haiglasse on ravile võetud ühe Aafrika riigi liider.

Magufuli tunnistas veebruari lõpupäevil lõpuks, et riigil on probleem koroonaviirusega. Riigipea oli mitu kuud väitnud, et haigus on palvetega alistatud.