Jaapan mälestas täna kümne aasta eest Fukushimat tabanud maavärina, hiidlaine ja tuumakatastroofi tagajärjel surnuid.

Paljud inimesed viisid kurva aastapäeva puhul lilli kas õnnetuspiirkonna rannikualale Jaapani kirdeosas või hukkunud sugulaste ja sõprade haudadele. Keiser Naruhito ja peaminister Yoshihide Suga osalesid ka mälestusüritusel.

«Mind valdab väljakannatamatu kurbus kui ma mõtlen kõigile neile, kes kaotasid oma armastatuid ja lähedasi,» ütles peaminister Suga.

Mälestustseremoonial kanti maske, hoiti distantsi ja ei lauldud hümni, et vältida koroonaviiruse levimist. «Ma tunnen kõigile kannatanutele kogu südamest kaasa,» lisas Suga.

Jaapani peaminister Yoshihide Suga. FOTO: Pool/ZUMAPRESS.com/Scanpix

Üle kogu riigi kogunesid inimesed, et leinata katastroofis hukkunuid kohaliku aja järgi kell 14.46. Umbes 50 kilomeetri kaugusel tuumajaamast asuvas Iwaki linnas kogunesid inimesed kohaliku Akiba templi ümber, mis jäi tsunamist hoolimata tervena püsima. Templist sai kohalike jaoks vastupidavuse sümbol.

«Ma tahan öelda oma emale, et mu lastel läheb kõik hästi ja tulin teda tänama nende päästmise eest,» ütles restoraniomanik Atsushi Niizuma Reutersile. Niizuma selgitas, et ta ema oli lapsed päästnud viies nad autosse, kuid hukkus ise üritades majja naasta.

Inimesed leinamas tsunamiohvreid vaikuseminutiga näoga ookeani poole. FOTO: KYODO/REUTERS/SCANPIX

Kenichi Kurosawa rääkis väljaandele CNN, et ta pääses hukkumisest ronides kiiresti kolme meetri kõrgusele puu otsa ja hoides sellest iga hinna eest kinni. «Ma tundsin nagu ookean oli igal pool mu ümber. Vesi oli nii külm, et see lõikas läbi luu,» meenutas Kurosawa.

Kurosawa nägi kuidas teised puude otsa roninud ja autoroolis olevad inimesed laine poolt minema pühiti. Ta suutis tunde vastu pidada miinuskraadides ning ta päästeti järgmine hommik. «Raske on kellegile selgitada tsunami jõudu kui ta ei ole seda ise kogenud. See on hävitav jõud, millest ei pääse mitte miski,» ütles Kurosawa.

Kurosawa oli sunnitud sarnaselt kümnetele tuhandetele teistele elama kolm aastat ajutises katastroofijärgses kodus. «Inimesed küsivad mult sageli, et kuidas ma tunnen ennast sellise tähtpäeva lähenedes. Ma tunnen nagu ma elan laenatud ajal ja üritan anda endast parima.» ütles Kurosawa ja lisas: «See katastroof õpetas meile kuidas ühiskonnana kokku hoida.»

Miyako linn 15. märtsil 2011 (üleval) ja praegu (all). FOTO: KYODO/REUTERS/Scanpix

Ülitugev maavärin magnituudiga 9,0 tabas piirkonda 11. märtsil 2011, mille järel tõusis kaldale hiidlaine, hävitades asulaid ning lüües rivist välja Fukushima tuumajaama jahutussüsteemid, mille tagajärjel sulasid üles kütusevardad ja keskkonda paiskus radioaktiivset kiirgust.

Üle 18 000 inimese hukkus peamiselt hiidlaine tagajärjel ning ligi pool miljonit oli sunnitud kodudest lahkuma.

Fukushima tuumajaam kümme aastat tagasi peale tsunamit (üleval) ja täna (all). FOTO: KYODO/REUTERS/SCANPIX

Kümme aastat hiljem ei ole enam kui 40 000 inimesel ikka veel võimalik kunagistesse kodudesse naasta, sest Fukushima katastroofipaiga lähedal asuvad alad on radioaktiivse saaste tõttu endiselt keelu all.

Valitsus on kulutanud üle 300 miljardi dollari, et taasehitada regiooni, kuid Fukushima tuumajaama ohutuks tegemine võtab veel vähemalt dekaade aega. Iga päev käib tuumajaama lammutamas umbes 5000 töötajat.

Jaapani peaminister Yoshihide Suga tänasel mälestusüritusel tsunamiohvritele püstatud mälestussamba ees. FOTO: Behrouz Mehri/AP/Scanpix

Ehkki teed, raudteeliinid ja taristu on põhiosas taastatud, on kogu piirkonna elanikkond tunduvalt vähenenud.

Jaapanis on taas tuumaenergia vajalikkus päevakorda tõusnud, pärast seda kui ilmnes, et riik on kaugel maas oma 2050. aastaks lubatud süsinikuneutraalsusest. Riigitelevisiooni läbi viidud uuring näitas aga, et 85 protsenti populatsioonist kardab tuumaõnnetusi.

Tuumaenergia-vastased meeleavaldajad täna Seoulis. FOTO: LEE JIN-MAN/AP/SCANPIX