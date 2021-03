ITK jätkab esialgu peresünnituste lubamisega

ITK naistekliiniku juhataja Brigita Tamme sõnul on veidi üle poole Covid-19 positiivsed sünnitajad asümptomaatilised ja tihtilugu saavad positiivse proovitulemuse alles sünnitusele tulles. «Kuid olukord on muutumas ja järjest enam näeme ka juba koroonapositiivseid sünnitajaid, kellel esineb raske haigus,» lisas ta.

Kui rasedad ja nende pered jälgivad piiranguid ning suudavad hoiduda nakatumisest, saavad kesta ka peresünnitused, kus sünnitusel saab viibida lapse isa või lähedane pereliige. «Hetkel on see võimalus ainult neile peredele ja naistele, kelle test sünnitama tulles on negatiivne. Kui sünnitaja Covid-19 kiirtest osutub positiivseks, siis sünnitusele pereliiget juurde ei lubata,» selgitas naistekliiniku juhataja.