Riiklik lemmikloomade register - kellele seda vaja on?

Täna ei ole lemmiklooma kiibistamine igas omavalitsuses kohustuslik ja kui on, ei ole sellest alati kasu. Kiibistamisest on saanud hea tava, kuid kiibi andmed alati registritesse ei jõua. Lisaks omavalitsuste registritele tegutseb ka vabatahtlik lemmikloomaregister, kuid koondatult kõigi Eesti lemmikloomade andmeid siiski ei leia.

«Kuigi kohalikud omavalitsused peavad lemmikloomade üle arvestust, võib selleks olla nii Exceli fail mõne valla arvutis kui ka vihik teise vallamajas, selgitas Andrei Korobeinik (KE) eelnõu ühe algatajana. Samas on õiguskantsler juhtinud varemgi valitsuse tähelepanu, et säärane arvestuse pidamine kohustus on omavalitsustele koormav ja teisalt mõttetu.

Eelnõu looks regulatsiooni, mis kohustaks kõiki omavalitsusi kasutama üleriiklikku veebipõhist loomaregistrit. Küll aga kiibistama see neid ei kohusta. «See on iga omavalitsuse autonoomne otsus,» selgitas Korobeinik Postimehele ja märkis, et uus süsteem asendaks pisiregistrid ühe suurega.

«Õiguskantsler on korduvalt teinud ettepaneku luua ühtne register, mis lihtsustab omavalitsuste elu ja võimaldab lihtsamini leida kadunud lemmiklooma, kes võib vabalt ületada ühe konkreetse omavalitsuse piiri ja võibki juhtuda, et teise omavalitsuse registris teda ei ole,» lisas Korobeinik eelnõud tutvustades.

Valitsus registri loomise eelnõud aga ei toeta. «Valitsus ei saa sellega hakkama,» sõnas Korobeinik, kelle sõnul on idee ise väga vana. «Nad ilmselt tunnevad, et neil pole seda kompetentsi,» selgitas ta ja lisas, et ilmselt tahetakse registrit luua, küll aga kaugemas tulevikus.

Üleriiklikku veebipõhist loomade registrit hakkaks eelnõu järgi haldama riik ise või riigi välja valitud koostööpartner.

EKRE saadikud tõstatasid riigikogu istungil rahaküsimuse ning ei mõista, kuidas toetab loodav register riiki. «Mul on siin ühe väiksema registri kohta sellised andmed, et 650 000 ja iga-aastane hooldamine 200 000, aga avage natuke neid taustu, kui palju see lõbu kõik maksma läheb, kui me selle eelnõuga edasi läheme?» küsis Peeter Ernits. Kert Kingo arutles, kuidas selline süsteem riiki toetaks. Kalle Grünthal viitas, et eelnõu on üldsegi põhiseadusvastane, sest kohalike omavalitsuste korraldusse sekkuda ei tohiks.

Leitud loom jõuaks kiiremini koju tagasi

Varjupaikade MTÜ üldjuht Triinu Priks ei näe üleriigilisel loomade süsteemil ühtegi miinust ja leiab, et see tuleks vaid kasuks. Samuti lisas Priks, et praegune süsteem on keeruline nii varjupaikadele kui ka loomaomanikele. «Inimesed ei tea, et olemas on mitu registrit,» selgitas ta. Samas ei tea ka paljud loomaomanikud, et kiip ise ei tähenda veel looma registreerimist.

