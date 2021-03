Mullu asus vabatahtlikult ajateenistusse rekordarv noormehi ja naisi

Laanet lisas, et möödunud aasta oli koroonapandeemia tõttu väljakutsete rohke, kuid siiski ületati riigikaitse arengukavas aastateks 2017–2026 seatud eesmärk kutsuda ajateenistusse 3500 inimest aastas.

«Ajateenistusse asus 3516 kutsealust ja tütarlast. Märkimisväärne on, et üle poole kutsealustest asus teenistusse vabatahtlikult, nende hulgas rekordiliselt 54 naist, mis on rohkem kui kunagi varem,» ütles ta.