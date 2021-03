USA tippametnikud valmistuvad kohtuma Alaskas Hiina ametikaaslastega

Märgina Bideni liitlaste leidmise strateegiast on Blinkenil koos kaitseminister Lloyd Austiniga kõigepealt kavas sõita Jaapanisse ja Lõuna-Koreasse, lisaks on Austinil kavas India-visiit.

Alles seejärel liitub Blinken president Bideni riikliku julgeolekunõuniku Jake Sullivaniga, et kohtuda Anchorage'is Alaskal Hiina ametikaaslaste Wang Yi ja Yang Jiecjiga.

«See on meie jaoks oluline võimalus esitada väga avameelselt paljusid muresid, mis meil on Pekingi tegevuste ja käitumisega ja mis seavad kahtluse alla julgeoleku, heaolu ning USA ja meie liitlaste väärtused,» ütles Blinken esindajatekoja väliskomisjonile.

Hiina välisministeerium kinnitas neljapäeval, et kõnelused toimuvad USA kutsel.

Blinken ütles, et ta otsib ka Pekingiga koostöövaldkondi, kuid see ei tähenda tingimata jätkukohtumisi.

Ta lisas, et kui tekib koostöö, millega saab edasi minna, siis peab see põhinema sellel, et «näeme käegakatsutavaid edusamme ja tulemusi meile seoses Hiinaga murettekitavatel teemadel».