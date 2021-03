Sergei Skripali Salisbury kodu läheb müüki

Wiltshire'i nõukogu on nüüd naabritega nõu pidamise järel maja ostmise otsuse allkirjastanud. Kaasomandi skeemi kasutades on seaduses ette nähtud, et maja tuleb müüa elamukinnisvarana. See on oluline, et keegi selle maja ajalooga äri ei hakkaks tegema.