GRAAFIK ⟩ Koolivaheaja nädal ajas viiruse üle Eesti liikvele

Teadusnõukoja juht, Tartu ülikooli viroloogiaprofessor Irja Lutsar ütles Postimehele, et Saaremaa viimaste päevade numbrid enam tõusnud pole. «Saaremaa pärast ma väga mures ei ole, sest kui inimesed vähendavad liikumist mandri ja saare vahel, siis nakatumismäär läheb jälle langusesse,» ütles Lutsar.

Vormsi puhul nentis ta, et seal võib paar juhtu olla ning tuleb ka meeles pidada, et rahvastikuregistri andmetel on positiivsed märgitud Vormsile, kuid tegelikult elavad nad mujal, näiteks Tallinnas.

Viimaste uuringute põhjal on Eestis Briti tüve tuvastatud 65 protsendil positiivsetest analüüsitulemustest. «Põhja-Eestis on teda rohkem kui Lõuna-Eestis, aga see levib ikka ühtselt kogu Eestis,» ütles ta.

Lutsar loodab, et piirangud kokkuvõttes aitavad. Ometi, kui ta vaatab teiste riikide näiteid, siis nii Taanis, Šveitsis kui ka Inglismaal on domineerivaks muutunud just Briti tüvi. «Ta muutub, ma usun, mõne nädala jooksul valdavaks. Me ei tohiks oma energiat kulutada tüvede erisusele, vaid ikka sellele, et inimestevahelisi kontakte vähendada,» toonitas Lutsar.

Lutsari sõnul pole praegu õige hetk reisida. «Tuleb kodus olla, kes vähegi saab. Kui tänaseid numbreid vaatan, siis on positiivse proovivastuse saanud 30–60-aastased. Ja nemad on väga liikuvad,» lisas ta. «Kordan veel üle, et inimesed, ärge minge pidudele ja ärge korraldage istumisi oma kodus.»

Liikuvusanalüüs: koolivaheaja nädalal hajusid inimesed üle Eesti laiali

Talvise koolivaheaja nädalal ehk 22.–28. veebruarini langes inimeste liikumisaktiivsus küll suuremates linnades, kuid kasvas linnade ja maakondade vaheline liikumine, selgub Telia liikuvusanalüüsist.

Telia Eesti ärikliendiüksuse juhi Holger Haljandi sõnul langes koolivaheaja nädalal Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas inimeste linnasisene liikumisaktiivsus ca 20 protsenti. Samuti oli näha, et vähenesid töised liikumised linnade ja nende lähiümbruse vahel.

«Samal ajal kasvas märgatavalt linnade ja maakondade vaheline liikumine ning tavapärasest rohkem sõideti näiteks Tallinnast Lõuna-Eestisse ja saartele, Tartust saartele ning Pärnust Kihnu. See lubab eeldada, et pered sõitsid koolivaheaja nädalal nii maakoju kui ka harrastasid siseturismi,» lisas Haljand.

Telia liikuvusanalüüs: reisid Tallinna FOTO: Telia

Näiteks Tallinna ja Hiiumaa vaheline liikumine kasvas koolivaheaja nädalal võrreldes eelnenud nädalaga 31 protsenti, Tallinna ja Muhu vahel 64 protsendini ning Pärnu ja Kihnu vahel kasvas liikumisaktiivsus 30 protsenti. Tartu inimeste liikumisaktiivsus kasvas kõige enam aga näiteks Kose valla (+88 protsenti) ja Anija valla suunas (+68 protsenti).