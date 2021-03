Venemaa uus seadusandlik koroonapakett vabastab ametnikud korruptsioonisüüdistustest

Esimeses seaduseelnõus on kirjas, et riigiametnikud saavad vältida oma tegude eest vastutuse võtmist juhul kui korruptsioonivastaste piirangute, keeldude ja nõuete eiramise rikkumise põhjustas nende kontrolli alt väljas olevate asjaolude tulemus.

Teise seaduseelnõu kohaselt laiendatakse korruptsiooni eest karistusest vabastamist nii, et see hõlmaks ka riigiettevõtteid, avalik-õiguslike äriühinguid, pensionifondi, sotsiaalkindlustusfondi ja haigekassa töötajaid. Samuti ka eelarveväliste organisatsioonide töötajatele, mis on loodud keskvõimu poolt antud ülesannete täitmiseks.

Väljaande Kommersant andmetel kustutab seadus alates eelmise aasta märtsist pandeemia olude tõttu kõik ametnikud oma eksimuste tagajärgedest. Riigiduuma liikme Denis Parfenovi sõnul on tegu raske otsusega, mistõttu tema hoidus hääletamast. «Ühelt poolt on seal terake tõtt, et meie ametnikud jäid pandeemia tingimustes bürokraatliku masinavärgi ohvriks, kuid samas on meil väga suur probleem korruptsiooniga, millele see seadus hoogu juurde annab,» kommenteeris Parfenov Kommersantile.