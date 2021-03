Kui Briti ajakirjandus jagunes oma reaktsioonides prints Harry ja Meghan Markle’i kirjeldusele kogetud rassismist ja raskustest õukonnatavade küüsis kahte leeri, kellest üks pidas nende sõnu alatuks rünnakuks ja teine tolmunud institutsiooni ja kogu riigi kriis paljastamiseks, siis mis pilguga vaadatakse Suurbritannia monarhia olukorda pärast seda USAs, Austraalias, Rootsis ja Saksamaal?

Tellijale

Briti vasaktsentristliku ajalehe The Guardian kolumnist David Olusoga leidsid, et hertsogipaari intervjuu paljastas rassismi tõelise ulatuse Suurbritannias.

Tema arvates toetab avalik reaktsioon, mis püüab väita, et tabloidlehtede rünnakud Meghani vastu polnud rassistlikud, nagu ka muidu rassismi eitamine Suurbritannias, riigi ettekujutust endast kui kõige tolerantsemast maast Euroopas.

Harry and Meghan interview: This is not just a crisis for the royal family – but for Britain itself | David Olusoga https://t.co/0XkyTehWVJ — David Olusoga (@DavidOlusoga) March 9, 2021

«Aga see pole lihtsalt kuningliku pere kriis – vaid Suurbritannia oma. Kuid selle asemele et kasutada seda võimalust ausaks kogu riiki hõlmavaks aruteluks rassi ja rassismi üle, ma kardan, jätkub Meghani ja Harry demoniseerimine. Lõksus eituse küüsis – igapäevarassismi, struktuurse rassismi, orjuse ja impeeriumi osas –, näivad Briti ühiskonna mõned osad võimetud mitte ainult muutuseks, aga selle hädavajalikuks eelduseks: ausaks sisekaemuseks,» kirjutas Olusoga.

Tabloidlehe The Sun esikaas küsib «Kes on kuninglik rassist?», lisades, et Harry ja Meghan on otsustanud kogu pere mudasse tirida. FOTO: FACUNDO ARRIZABALAGA / EPA / Scanpix

Parempoolse tabloidlehe The Daily Mail kolumnist Richard Kay esines justkui täiusliku näitega Olusoga kirjeldatust, kui väitis, et Harry ja Meghani kirjeldused elust palees rüpes polnud sugugi usutavad.

«Teravused ja solvangud, mis olid täpselt suunatud (prints) Williami, (hertsoginna) Kate’i, (prints) Charlesi ja kuninganna vastu on üks asi, aga vihje, et meie saareriik on maa, kus rassistlikud vaated õitsevad, on paroodia. Kõik see on olnud vesi vabariiklaste toetajate veskile, et hüpata lustlikult esile ja rünnata monarhiat,» väitis ta.

Konservatiivse päevalehe The Telegrpah kommentaator Allison Pearson küll möönis, et Harry ja Meghani esinemine tekitas mõistmist selle osas, miks nad kuningakojast pageda soovisid, kuid intervjuu eetrisse paiskamine ajal, mil 99-aastane prints Philip on haiglas, oli tema hinnangul arusaamatu.

"No matter how much they claim to respect Her Royal Highness, the Sussexes have unleashed demons that could destabilise the Commonwealth" | Writes @allisonpearson

https://t.co/BJbtmq3cii — The Telegraph (@Telegraph) March 8, 2021

«See näib kättemaksuhimuline, enesekeskne ja tähelepanu otsiv,» kirjutas ta. «Eelkõige paljud meist tajusid solvangut kuningannale. /…/ Paar vallandas deemonid, mis võib destabiliseerida tema armastatud Rahvaste Ühendust ja ähvardada monarhia enda tulevikku.»

Austraalia vaeb oma saatust

Rahvaste Ühendusse kuulvas Austraalias, mille riigipea on kuninganna Elizabeth, tõstataski skandaal küsimuse, et ehk peaks riik põhiseaduses paika pandud sideme läbi lõikama – vähemasti leidis seda Austraalia endine peaminister Malcolm Turnbull.

«See on selgelt õnnetu perekond või vähemalt Meghan ja Harry on õnnetud. See on väga kurb,» lausus Turnbull ABC-le. «Kuninganna valitsemisaja lõppedes on meil õige hetk öelda: okei, me oleme ületanud veelahkme. Kas me tõesti tahame, et kes iganes juhtub olema riigipea – Ühendkuningriigi kuningas või kuninganna – oleks automaatselt meie riigipea?»

Austraalias puhkes intervjuu eetrisse mineku järel diskussioon, kas Ühendkuningriigi kuningas või kuninganna peaks olema ka nende riigipea pärast kuninganna Elizabeth II valitsusaja lõppu. FOTO: BEN STANSALL / AFP / Scanpix

The Sydney Morning Heraldi korrespondent Bevan Shields leidis, et kui osa Harry ja Meghani intervjuust – kurtmine tiitlitest ja rahast ilma jäämise üle – tundub keset pandeemiat triviaalne ja isegi tundetu, siis paljastus, et kuningapere arutas paari lapse nahavärvi üle, on pommuudis, mis lööb põhjusega laineid üle maailma.

«See otsene rassismisüüdistust kuningapere südames teeb multikultuurses Suurbritannias suurt kahju. Ühendkuningriigi 66 miljonist elanikust umbes 15 miljonit pole seal sündinud. Ja kuninganna armastatud Rahvaste Ühendus on äärmiselt mitmekesise liikmeskonnaga. Keeldudes nimetamast solvavalt käitunud inimest, heitsid Harry ja Meghan suure pilve üle kogu monarhia,» leidis Shields.

Tema kolleeg Brooke Boney avaldas aga hämmastust, kuidas endiselt keeldub ühiskond uskumast mustanahalise naise sõnu. «See näitab meile, et kirjeldades rassiga seotud kogemusi ja probleeme massipublikule, on enamikul inimestel võimatu nendega samastuda. Isegi kui näiteid on kuhjunud läbi aastakümnete, läbi sajandite,» rõhutas ta.

USA näeb enda peegeldust

USA päevalehe The Washington Post kolumnist Michele L. Norris kirjeldas, kuidas vaatab teatava kahjurõõmuga USA avalikkuse hämmingut intervjuus paljastunud rassismist Ühendkuningriigis, samas kui tegelikult on nad ise sealse ühiskonna peegeldus.

«Mustanahaliste esivanematega inimeste teistsugune kohtlemine, kinnisidee nahavärvist, isiklik hirm vereliini ja segaabielude pärast. Pole mõtet teeselda, et Ameerika Ühendriigid on vabanenud selle rassismiks nimetatud viiruse kõnealusest tüvest. Me vaatame selles intervjuus iseennast,» leidis Norris.

Meghan Markle 2019. aastal. Taamal prints Harry. FOTO: JEREMY SELWYN / AFP / SCANPIX

Paremäärmuslusse kalduva The New York Posti autor Douglas Murray nimetas aga Meghan Markle’it USA kultuurisõja raketiks, mis saadeti teele Euroopa südame suunas. Ühtlasi ründas ta hertsoginnat isiklikult.

«Ta on üks perekonnahävitajast naine, ainult et sel puhul juhtub kõnealune perekond olema üks Euroopa kõige austusväärsemaid ja vanemaid institutsioone,» kurjustas Briti kodanikust Murray. «Intervjuu käigus näitas Markle end palju parema näitlejana kui tema tähtsusetu telekarjäär võinuks anda alust oletada. Kahetunnises erisaates ta poseeris, kenitles, teeskles emotsioone ja esines pidevalt alusetute väidetega. Kõige hullem neist väidetest oli, et keegi perest oli küsinud Harrylt, milline nende esmasündinu võiks välja näha.»

Murray leidis, et kui keegi kuningaperest oleks päriselt midagi rassistliku öelnud, oleks Markle seda kasutanud kohe avalikkuses esinedes raha teenimiseks.

British author torches 'American cancel culture' after Meghan Markle's racism claim against royal family | Fox News https://t.co/2dUdhwn9ws — Douglas Murray (@DouglasKMurray) March 10, 2021

Los Angeles Times nimetas oma juhtkirjas prints Harry ja Meghan Markle’i intervjuud muretvalmistavaks, eriti mis puudutab rassiküsimusi, tuues samas välja, et paari lahkumisega kaotas kuningakoda ka võimaluse ajaga sammu pidada.

«Naine, kes oli valmis puhuma uut elu sisse traditsioonidesse kangestunud Briti kuninglikku perekonda – mille liikmed näisid innustuvat tema kohalolust tekkivast uuest hoost –, tundis end hoopis sedavõrd kõrvalejäetult ja eiratult perekonna ja selle õukondlaste poolt, et tema ja Harry taandusid kuninglikest kohustustest ja põgenesid USAsse,» kirjutas leht. «Kui kahju, et monarhia ja selle abid ei taibanud, et Markle oleks muutnud kuningliku perekonna paljurahvuselises maailmas ajakohasemaks.»

Rootsi eeldab monarhia lõppu

Rootsi liberaalse tabloidlehe Expresseni kolumnistil Ann-Charlotte Marteusel jagub kaastunnet kannatuste osas, mida Meghan ja Harry kogesid viimastel aastatel, kuid samas leiab ta, et kõige muu kõrval paistab nende kuningakojast lahkumise tagant ka soov rääkida endast avalikult, kummutada valesid, kujundada ise endast meedias edastatavat pilti, ning see soov on vastuolus monarhia püsimisega.

«Ta (Meghan) on harjunud rääkima ja hoolitsema oma maine eest. Nüüd pidi ta järsku hoidma suu kinni, austama motot «Ära kunagi kurda, ära kunagi selgita!», olema teistele ilus imetlusobjekt. Kes tahab sellist rolli 2020. aastatel?» tõstatas Marteus kuningakotta abiellujate dilemma.

Küll aga ei jää tema hinnangul ükski kuningriik püsima, kui nende nooremad liikmed käituvad nagu Sussexi hertsogipaar, kes korraga tahavad olla natuke kuninglikud ja samas kogu aeg oma arvamust avaldada, ilma aru saamata, mis on nende kohustus institutsiooni ees ja roll selles süsteemis.

Rootsi ajakirjandus heitis prints Harryle ette olla soovi korraga kuninglik kõrgus ja tavaline inimene, kuid mõlemas maailmas poolenisti olemine kahjustab kolumnistide hinnnagul monarhiat kui institutsiooni. Pildil prints Harry koos oma isa prints Charlesiga. FOTO: Doug Peters / EMPICS Entertainment / Scanpix

Päevalehe Dagens Nyheter toimetaja Malin Ullgreni hinnangul kasutavad Harry ja Meghan samu tööriistu nagu esimese ema printsess Diana 1990. aastate hakul – nad on loobunud lootusest pere sees suhteid klaarida ja tahavad esitada avalikkuses oma verisooni asjade käigust, teades, et kirjutamata reeglid keelavad kuningakojal samaga vastata.

Ullgren võrdles paari usutlust Winfrey’le printsess Diana 1995. aastal BBC-le antud intervjuuga: «Meghan on parem näitleja või lihtsalt ehtsam ja häirimatum oma olemuselt – ma tõesti ei tea. Aga keeruline on täielikult uskuda pilti, mida ta maalib endast kui oi kui naiivsest ameerika tüdrukust, kellele polnud vähimatki aimu sellest, et isegi eraelu kuningaperes võib olla karmilt juhitud kuninglikust etiketist.»

Samas möönab Ullgren, et kui väide sellest, et keegi kuningaperes muretses, kui pruuni nahavärviga on Harry ja Meghani laps, on tõsi, võib see saada saatuslikuks monarhiale. «Briti veremüstika on elanud 20. sajandil üle hiiglaslikke skandaale. Kannatab see ka rassismi? Võib-olla, seni kuni kuninganna Elizabeth elab. Seejärel võib asi palju hapram, kui praegu võib ette kujutada,» arvas ta.

Vasakpoolse tabloidlehe Aftonbladet kolumnist Jonna Sima tõstis samuti esile rassismisüüdistusi ning leidis, et herstogipaarist on nüüd saanu osa võitlusest Ühendkuningriigi verise koloniaalmineviku taagaga.

Hennes hudfärg blev för mycket för de blåblodiga https://t.co/nOv5IOHZS9 — Jonna Sima (@jonnasima) March 8, 2021

«Kuningriigi mõju ja rikkus ehitati suuresti üles tänu suure osa Aafrika, Aasia ja Kariibi mere piirkonna ärakasutamisele ja allasurumisele. Institutsionaliseeritud rassism iseloomustab veel nüüdki briti ühiskonda. Uus põlvkond britte klaarib parasjagu arveid oma kodumaa rassistlik taagaga. /…/ Harry ja Meghani abielu võib nüüd vaadata osana sellest leppimisprotsessist,» kirjutas Sima.

Saksamaa sarjab Meghanit ja ustlust

Saksamaa suurima tabloidlehe Bild kolumnist Alexander von Schönburg reageeris oma arvamusartiklis prints Harry ja tema abikaasa Meghani intervjuule paljuski sarnaselt Briti parempoolsetele kõmulehtedel, asudes rünnakule hertsoginna vastu.

Ta leidis, et Meghani eesmärk näib igal juhul olevat tõmmata Briti kuningakojalt mask eest ja paljastada nad kui vanamoodne institutsioon. «Hea, et ta nii ebasümpaatne on, et ei suuda selle tõttu oma eesmärki täita,» kahjurõõmutses ta.

Naisteajakirja Freundin kolumnist Elena Dangel leidis, et hertsogipaar poleks pidanud seda intervjuud andma, arvestades, et nad kipuvad kõigis oma hädades meediat süüdistama.

«Kõige parema meelega istuks ma nüüd lennukisse, lendaks Californiasse ja selgitaks neile asjalikult: inimesed, kui teile ajakirjandus ei meeldi, ärge andke intervjuusid, elage tagasitõmbunult ja klaarige see asi oma perega ehk eraviisiliselt ära. Ma olen pettunud ja pean nende mõlema käitumist piinlikuks,» kirjutas ta.

«Rassistlikud ja seksistlikud struktuurid nagu ohvrisüüdistamine, vaigistamisstrateegiad ja puudulik abi pole kuningakodade eritunnused, vaid paljude marginaliseeritud inimeste igapäeva osa.»

Carolina Schwartz, tazi toimetaja

Vasakpoolse suunitlusega taz aga samas arvas, et kirjeldusega oma elust Briti kuningakojas andis hertsoginna Meghan hääle paljudele, keda igapäevaelus tõrjutakse.

Toimetaja Carolina Schwartzi sõnul on mõistagi kaunis California ümbruses salvestatud vestlus ühe maailma kuulsaima abielupaari ja ehk üldse kõige kuulsama jutusaatejuhi Oprah Winfrey vahel lavastus, kuid see ei tähenda, et usutlusest välja koorunud karmid etteheited Briti kuningakoja ja tabloidajakirjanduse vastu poleks problemaatilised ja tähelepanuväärsed.

Schwartzi hinnangul puudutab Meghan Markle’i kirjeldus aruteludest tema lapse nahavärvi üle või vaimse tervise probleemidega üksi jäämine paljusid inimesi. «Rassistlikud ja seksistlikud struktuurid nagu ohvrisüüdistamine, vaigistamisstrateegiad ja puudulik abi pole kuningakodade eritunnused, vaid paljude marginaliseeritud inimeste igapäeva osa,» kirjutas ta.