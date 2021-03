Tervise- ja tööminister Tanel Kiik (KE) ütles, et taolist riiklikku seadust või korraldust pole vaja. «Meil pole võimalik üheski valdkonnas 100% ette kirjutada, kes peab olema kaugtööl, kes mitte,» selgitas Kiik.

Eesti 200 juhatuse liige Marek Reinaas selgitas, et Läti otsus kõlab esmapilgul loogiliselt. «On ju teada, et viirus kipub levima töökollektiivides ja selle vältimiseks on eraldatus ning kaugtöö kõige mõistlikum meetod,» märkis ta.