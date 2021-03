TAI: kõige kiirem on olnud pikaajalise õendusabi kulutuste kasv

Astate 2003–2019 jooksul on vähenenud haiglaravi ja ravimikulude osatähtsus tervishoiukuludes ning suurenenud ambulatoorse arstiabi ja tugiteenuste kulude osatähtsus. Seejuures ei tulene muutus haiglaravi või ravimikulude vähenemisest, vaid sellest, et teiste teenuste kulud on kasvanud kiiremini.