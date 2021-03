Vaatamata uiguuride genotsiidile jätkuvad Eesti ja Hiina suhted

Välisminister Eva-Maria Liimets sõnas, et see on väga hea, et Venemaal on vaktsiin ja sellega inimesi vaktsineeritakse. FOTO: Sander Ilvest FOTO: SANDER ILVEST/

Hiinas on sageli murekohaks olnud inimõigused ja viimasel ajal on esile tõusnud just uiguuride õigused, kuivõrd on tõendeid, et Hiina viib läbi genotsiidi uiguuride ja teiste moslemivähemuste vastu. Välisminister Eva-Maria Liimetsa hinnangul on siiski väga oluline jätkata Hiinaga kahepoolseid suhteid.