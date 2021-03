Poola ei tahtnud geist Prantsuse ministrit «LGBT-vabale alale» lasta

Prantsuse Euroopa asjade minister Clement Beaune, kes on gei, plaanis sel nädalal Poolat väisates astuda läbi ka LGBT-vastasest Krasniki külast.

«Nad ei tahtnud, et ma sinna läheks. Nad ei takistanud mind füüsiliselt, see oli poliitiline surve,» ütles Beaune raadiole France Inter.

Ministri sõnul öeldi talle, et kui ta sinna läheb, jäävad ametlikud kohtumised ära.

Beaune on varasemalt nimetanud LGBT-vabasid alasid «täiesti skandaalseks». Alad tekitanud ka vaidlusi Euroopa Liidu ja Poola valitsuse vahel.

Minister lubas aga Poolasse naasta ja geivastaseid alasid väisata. «Ma arvan, et see on tõsine asi, aga ma ei taha tekitada vastuolu valitsusega,» ütles ta.