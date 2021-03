Briti naise otsingul leiti metsast inimsäilmed

«See on tõsine ja märkimisväärne areng Sarah` otsimises ning fakt, et vahistatud mees teenib Londoni politseis, on šokeeriv ja sügavalt häiriv. Ma mõistan, kui tõsiseid muresid see tekitab,» lausus Londoni politsei asekomissar Nick Ephgrave pressikonverentsil.

Sotland Yardi mõrvarühma liikmed on vaadanud läbi valvekaamerate salvestisi, et avastada juhtlõngasid Everardi asukoha kohta. Viimati nähti Everardi uksekaamera salvestiselt kõndimas Claphami peatänaval kell 21.30. Politsei sõnul ei ole selge, kas naine jõudis oma koju Brixtonis, vahendab BBC.

«Iga mööduva päevaga tunneme Sarah` pärast üha rohkem muret. Ta peab meiega ja oma sõpradega alati regulaarset sidet ja niimoodi kaduda ei ole üldse tema moodi. Me igatseme teda näha ja ei soovi midagi rohkem, kui et ta leitakse tervena ja väljaspool ohtu,» lausus naise pere.

Naiste võrdõiguslikkuse erakonna juht Mandu Reid märkis, et Londoni politsei ei peaks juhtumit haldama, kui nende enda teenistuja on mõrva kahtlustusel vahistatud.

«Fakt, et mõrvas kahtlustatavana on vahistatud politseinik, muudab selle veel hirmutavamaks ja on esmatähtis, et selle juhtumi võtaks üle eraldi politseiüksus. Me peame seda õigesti tegema,» lausus Reid The Guardianile.