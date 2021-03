Mitmes linnas on nädalavahetuse vaktsineerimise ajad otsas

Hetkel on Tallinnas ja Tartus oma ajad avanud meditsiiniasutuste ajad täis. Üksikuid aegu leiab veel Ida-Viru-, Pärnu-, Valga- ja Narva haiglates. Kui nädalavahetusel mõni aeg vabaneb, siis seda tühistatud aegade arvelt, vahendati pressiteates.

Reinhold lisas, et kuigi süsteem ei olnud suure koormuse tõttu mõnel korral kättesaadav, oli piloteerimine edukas. «Tuhanded inimesed said endale digitaalselt vaktsineerimisajad broneerida ja meie kogemuse võrra rikkamaks. Saime ülevaate tehnilise lahenduse võimekusest ja kitsaskohtadest ning saame teha vajalikud täiendused, et olla valmis suurema hulga elanikkonna vaktsineerimisaegade broneerimiseks.»