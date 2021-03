Direktor eksamitest: otsused võiks tulla kiiremini ja olla täpsemad

«Ma arvan, et mida kiiremini, seda parem, mida kiiremini me saame selguse majja. See on nagu kõikide valitsuse otsuste taga, mida me oleme hiljuti kuulnud. Sama on ka haridus- ja teadusministeeriumist tulevate otsustega - need võiksid tulla kiiremini, konkreetsemad ja täpsemad,» rääkis Kuustik.

«Segadus tekitab segadust. See tähendab, et kogu aeg peab midagi ümber tegema, peab ümber mõtlema. Ma arvan, et need ideed, mida on koolijuhtide poolt välja pakutud, et haakida need lahti lõpetamise tingimustest, on tegelikult päris hea mõte. Siis see võtab selle tohutu tormamise maha. Seda, kas neid eksameid tehakse või mitte, me nägime eelmisest aastast,» jätkas koolijuht.

Direktor polnud nõus ideega, et kooliaasta peaks võib-olla üldse korstnasse kirjutama.