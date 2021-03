Lanno: viirus ei levi riigikorra järgi

Nakatanute number on Eestis ligi 2000 ning terviseameti juhi sõnul on olukord eelmise kevadega võrreldes kümme korda raskemaks läinud. Küll aga on Lanno hinnangul sel nädalal kehtima hakanud uued piirangud täiesti piisavad.

«Hetkel tundub, et see viimane pakett, mis kasutusele sai võetud, võiks olla see, mis meid viib sinna ihaldatud platoo tasemele ja hakkab sealt ka neid numbreid ükskord allapoole tooma. Ma usun, et see on hetke vajaduse jaoks maksimum,» sõnas Lanno.

Teadlased on nentinud, et Eestil oleks vaja karmimaid piiranguid ning et ka praegused piirangud tulid liiga hilja. Lanno usub, et kõigil on õigus. «Kui me vaatame täna seda, et kas kellelgi Euroopast oli sellist kogemust, et ta viis kuud järjest on süveneva kriisi poole liikumas, et kas keegi oskas varasemat kogemust kasutusele võtta, siis vastus on ausalt, et ei osanud. Me kõik elamegi täna seda läbi ja me õpime kogu selle protsessi vältel.»

Terviseameti juhi sõnul on inimeste vaba liikumist riigist välja ja sisse raske piirata, sest kodanikel on õigus koju tagasi tulla. «Kui vaatame Eestist välja minevate inimeste osakaalu võrreldes sellega, mis ta oli kaks aastat tagasi, olles kolm-neli korda kõrgem, siis ega väga paljud ei lähe ka,» sõnas Lanno.

Ta lisas, et kui võrrelda seda, kui palju tuuakse nakkust väljast sisse ning kui palju nakkust Eesti-siseselt on laiali kantus, erinevad arvud kordades just selles suunas, et riigisiseselt on nakkuse levik kordades ulatuslikum. «Üks on selge - see viirus ei olnud Eestis, vaid ta toodi siia sisse.»

Lanno nentis ka, et kuigi mõnes maakonnas on Briti tüve levimus kõrgem ning teises kaduvväike, ei ole see ainukene põhjus, miks täna erinevad meetmed kasutusele võetud on.

«Eriolukord olukorra lahendamisele mitte midagi erilist juurde ei anna. On mõned üksikud elemendid, mida see tooks juurde. Nakatumist viib ikkagi alla see, kui ühiskond hakkab käituma teistmoodi. See on inimeselt inimesele leviv haigus, viirus ei levi riigikorra järgi,» rääkis Lanno.

Küsimuse peale, et millal võiks Eestist taas saada riik, kelle kodanikke välismaale oodatakse, vastas Lanno, et nakkus meilt ära ei kao ning sellega on vaja elama õppida. Ta lisas viiruse vastu võitlemiseks on ka ühiskonda oluline harida ning jõuda vaktsineerimisel kriitilisest tasemest üle.