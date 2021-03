Biden tegi telepöördumise koroonaviiruse pandeemia teemadel

Biden meenutas kõiki koroonaviiruse tõttu elu jätnud inimesi ja tõdes, et kaotused on olnud suuremad, kui sõdades.

«Me oleme käinud pika, raske ja kannatusterohke tee, kuid lootuseks on tõelist põhjust. Inimesed, ma luban teile. Tunneli lõpus on valgus,» rääkis Biden.

Telekanali CNN asjatundjate hinnangul ei tähendada see, et kõik saavad tähtajal kohe vaktsiinisüsti, kuid vaktsineerimise kuupäeva peaks olema võimalus kõigil kokku leppida.

«Ma pean silmas väiksemaid kogunemisi nagu näiteks grillimine oma tagaõues. Ma ei pea silmas suuremaid üritusi, kuid see tähendab siiski, et me saame taas tähistada iseseisvuspäeva. Tuleb siiski meeles pidada, et võitlus pole veel kaugeltki läbi ja me pole sellest pandeemiast veel väljas,» sõnas riigipea.