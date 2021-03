VIDEO ⟩ PPA: märtsis planeerime piirangute järelvalvele üle 20 000 töötunni

«Mul on hea meel, et saime üleeile valitsusest heakskiidu nakkushaiguste ja tõrje seadusele. Kui see parlamendist läbi läheb, saab politsei endale ühe tööriista juurde. See on see tööriist, et politseil tekib [piirangute rikkujate suhtes] õigus läbi viia väärteomenetlust. Hetkel see veel jõustunud ei ole, aga selle tulek on väga teretulnud,» selgitas Jaani, lisades, et seaduse jõustumise aeg sõltub parlamendist.

Koppel lisas, et politsei suutlikkus trahve väljastada on tunduvalt suurem kui praegu neid menetleval terviseametil. «See on mõistlik. On selge, et praegu ületab politsei võimekus materjale edastada selgelt terviseameti võimekust neid materjale menetleda. Kui me saame selle enda kätte, jääb hulk bürokraatliku paberitööd ära.»

Koppel lisas, et PPA on planeerinud piirangute järelvalve teostamiseks suured jõud. «Meil olid novembris, detsembris ja jaanuari alguses vähemalt 78 lisapatrulli, lisaks tavategevustele. Nägime aga, et tööd tuleb teha sihistatumalt. Seetõttu ei aja me enam taga patrullide arvu, vaid seda, et iga järelvalve töötund oleks läinud asja ette. Märtsikuus on meil plaan teha ligi 17 500 tundi järelvalvet teiste PPA tegevuste arvelt. Sinna juurde tulevad meile täiendavalt antud lisavahendid ületunnitöö tegemiseks, ligikaudu 5000 tundi. See on see, mis on väljas nähtav ehk politseinike tegevus avalikus ruumis.»