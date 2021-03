AstraZeneca plaanib ELile vähem vaktsiini tarnida

AstraZeneca dokument, mida jagati 10. märtsil Euroopa Liidu ametnikega, näitab, et firma plaanib tarnida blokile märtsi lõpuks 30,1 miljonit ja aprillis veel 20 miljonit vaktsiiniannust, vahendas Reuters.

AstraZeneca juht Pascal Soriot ütles 25. veebruaril Euroopa Parlamendile, et firma proovib tarnida Euroopa Liidule märtsi lõpuks 40 miljonit vaktsiinidoosi.

Dokumendist nähtub aga, et 24. veebruaril hindas Briti-Rootsi firma, et EL-ile saab jaanuaris-märtsis tarnida ainult 34 miljonit doosi, mida on märksa vähem kui lepingus lubatud 90 miljonit doosi.