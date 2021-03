Galerii ⟩ Viru jalaväepataljoni talvise kutse sõdurid karastusid Kurtna metsades

«Otsustasime, et tahame ennast proovile panna ning magasime kaks ööd telkmantlite all. Ma ei ole kunagi varem oma elus nii palju tähti taevas näinud, loodus on siin ikka hingematvalt ilus,» ütles ajateenijast reamees Kermo Henry Tõnov.

«Kui ajateenistus on üles ehitatud selliselt, et järk-järgult tõusev koormus on jõukohane igale tervele noorele, siis loodus paneb talvel oma riigikaitsja teed alustavaid sõdureid proovile üsna karmilt,» ütles Viru jalaväepataljoni sõduri baaskursuse ülema abi leitnant Sander Tšernobrovkin.

Esimene välilaager kostitas ajateenijaid miinus kahekümneviiese pakasega, liikumine oli raskendatud sügava lume ning kohati libedate teede tõttu. Sellele vaatamata oli leitnant Tšernobrovkini sõnul sõdurite motivatsioon alati kõrge ning meeskonnavaim tugev.

«Need ei ole lihtsalt ilusad stambid – kursuslased paistavad silma sellega, et nad tahavad õppida, ja mida keerulisem ülesanne, seda parema meelega nad sellele vastu lähevad,» lisas leitnant Tšernobrovkin.

«Ma pole varem automaadist lasknud ja tundus, et esimese korra kohta tuli päris hästi välja. Ma ei ütleks, et ajateenistus on lihtne. Eks nii mõnigi asi võib esmapilgul raske tunduda, kuid iga sõdur, kes on valmis ennast arendama, ületama ja lõpuni minema, saab hakkama,» ütles reamees Erik Vent tunnistades, et tema jaoks oli laskeharjutus üks põnevamaid kogemusi senise ajateenistuse juures.

Sõduri baaskursus lõpeb tuleval nädalal, mil veebruari esimesel päeval teenistusse tulnud ajateenijad sooritavad lõpurännaku, seni omandatud oskuste kontrollteste ning annavad sõdurivande.