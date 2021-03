Tallinnas on elukohajärgse kooli määramiseks esitatud 3000 taotlust

Tallinnas on sel aastal koolikohustuslikku ikka jõudvaid lapsi umbes 4500. Praeguseks on esitanud ligi 3000 taotlust ning umbes 500 last on saanud koha ülelinnalise vastuvõtuga kooli, seega oodatakse avaldusi veel umbes 1000 lapsevanemalt.