Rootsi raport: Venemaa ohustab Läänt sõjaliselt lühi-, mitte pikas vaates

«Venemaa kujutab Läänele ohtu just nimelt lähiaja vaates. See seondub sellega, et Lääs tegeleb aeglaselt, kuid vääramatult kollektiivkaitse tugevdamisega. Vene sõjalised võimalused jõuavad oodatavasti platooni 2020. aastatel,» märkis FOI.