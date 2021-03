Seitsmest Euroopa riigist saab Eestisse karantiinivabalt

Liikumisvabaduse piirang ei rakendu neile, kes saabuvad riikidest, mille nakatumisnäitaja on alla 150 inimese 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul.

Sellised riigid on Hispaania, Island, Liechtenstein, Norra, Portugal, Saksamaa ja Taani.

Eestisse saabumisel rakendub 10-päevane liikumisvabaduse piirang neile, kes tulevad Euroopa Liidu, Euroopa majanduspiirkonna ja Schengeni ala riigist, mille nakatumisnäitaja on üle 150 inimese 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul.

Perioodil 15.–21. märts rakendub liikumisvabaduse piirang saabujatele Andorrast, Austriast, Belgiast, Bulgaariast, Hollandist, Horvaatiast, Iirimaalt, Itaaliast, Kreekast, Küproselt, Leedust, Luksemburgist, Lätist, Maltalt, Monacost, Poolast, Prantsusmaalt, Rootsist, Rumeeniast, San Marinost, Slovakkiast, Sloveeniast, Soomest, Šveitsist, Tšehhist ja Ungarist. Vatikani näitaja on küll null, kuid sealt Itaalia kaudu Eestisse reisides kehtib samuti 10-päevane liikumisvabaduse piirang.

Ühendkuningriigist Eestisse saabujatele kehtib täiendav kohustus teha kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist COVID-19 test, mille tulemus on negatiivne. Testi tegemise kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele.

Samuti rakendub Ühendkuningriigist saabujatele 10-päevane liikumisvabaduse piirang. Reegel kehtib ka siis, kui Ühendkuningriik on olnud Eestisse saabumisel transiitriigiks. Liikumisvabaduse piirangu perioodi on võimalik lühendada, kui lisaks esimese testi negatiivsele tulemusele on ka seitsmendal päeval pärast saabumist tehtud kordustesti tulemus negatiivne.